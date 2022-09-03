Медведев обыграл Ибина в трёх сетах и вышел в четвёртый круг US Open
Поделиться
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 26-летний российский теннисист Даниил Медведев (первая ракетка мира) и 22-летний китаец У Ибин (174-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Медведева в трёх сетах– 6:4, 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.
На счету Даниила 12 подач навылет, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12 (50%). У Ибина – один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми (13%).
В следующем круге Даниил Медведев встретится с австралийцем Ником Кирьосом (25-й номер рейтинга).
US Open (м). 3-й круг
03 сентября 2022, суббота. 05:55 МСК
1
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|2
|2
174
У Ибин
У. Ибин
Комментарии
- 3 сентября 2022
-
08:31
-
08:23
-
08:10
-
07:53
-
07:01
-
06:45
-
06:43
-
06:24
-
06:23
-
06:05
-
06:02
-
05:51
-
05:45
-
05:25
-
03:18
-
03:02
-
02:34
-
01:22
-
01:00
-
00:55
-
00:24
- 2 сентября 2022
-
23:45
-
23:25
-
23:08
-
22:10
-
21:57
-
20:54
-
20:37
-
20:31
-
20:11
-
20:00
-
19:22
-
18:55
-
18:35
-
18:12
Партнерский контент