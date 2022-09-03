Медведев обыграл Ибина в трёх сетах и вышел в четвёртый круг US Open

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 26-летний российский теннисист Даниил Медведев (первая ракетка мира) и 22-летний китаец У Ибин (174-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Медведева в трёх сетах– 6:4, 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.

На счету Даниила 12 подач навылет, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12 (50%). У Ибина – один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми (13%).

В следующем круге Даниил Медведев встретится с австралийцем Ником Кирьосом (25-й номер рейтинга).