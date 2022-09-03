«Именно благодаря тебе я верю в эту мечту». Кори Гауфф попрощалась с Сереной Уильямс

Американская теннисистка Кори Гауфф обратилась с благодарностью к завершившей профессиональную карьеру соотечественнице, именитой теннисистке Серене Уильямс.

«Серена, Спасибо Тебе. Именно благодаря тебе я верю в эту мечту. Влияние, которое ты оказала на меня, выходит за рамки любых слов, которые можно сложить вместе, и за это я говорю спасибо, спасибо, спасибо, лучшая на все времена!», — написала Гауфф в одной из социальных сетей под постом с совместной фотографией с Сереной.

Напомним, Серена Уильямс потерпела поражение в матче третьего круга US Open с австралийкой Айлой Томлянович. Эта игра стала последней в профессиональной карьере американки.



За свою профессиональную карьеру Серена выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

Серена Уильямс тренируется с сестрой в Вашингтоне