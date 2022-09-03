Серена Уильямс ответила на вопрос, чем в первую очередь займётся после завершения карьеры

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс рассказала о том, чем займётся после завершения карьеры.

«Думаю, завтра я определённо пойду в караоке», — заявила Серена на пресс-конференции после матча с Томлянович.

Напомним, сегодня, 3 сентября, легендарная американка уступила представительнице Австралии Айле Томлянович в матче третьего круга US Open – 2022 со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6. Эта встреча стала последней в карьере Уильямс-младшей. Ранее она объявляла о том, что не будет продолжать профессиональные выступления после Открытого чемпионата США по теннису.

За свою профессиональную карьеру Серена выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

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