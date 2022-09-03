Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс ответила на вопрос, чем в первую очередь займётся после завершения карьеры

Серена Уильямс ответила на вопрос, чем в первую очередь займётся после завершения карьеры
Комментарии

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс рассказала о том, чем займётся после завершения карьеры.

«Думаю, завтра я определённо пойду в караоке», — заявила Серена на пресс-конференции после матча с Томлянович.

Напомним, сегодня, 3 сентября, легендарная американка уступила представительнице Австралии Айле Томлянович в матче третьего круга US Open – 2022 со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6. Эта встреча стала последней в карьере Уильямс-младшей. Ранее она объявляла о том, что не будет продолжать профессиональные выступления после Открытого чемпионата США по теннису.

За свою профессиональную карьеру Серена выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

Серена Уильямс показала на тренировке зажигательный танец

Новость по теме
Серена Уильямс после поражения от Томлянович ответила на вопрос о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022