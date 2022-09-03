US Open — 2022, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей пятого игрового дня

Ранним утром мск 3 сентября завершился пятый соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. Предлагаем вашему вниманию результаты основных матчей пятого игрового дня US Open в мужском одиночном разряде (третий круг).



Маттео Берреттини (Италия, 13) — Энди Маррей (Британия) — 6:4, 6:4, 6:7, 6:3.

Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Томми Пол (США) — 7:6, 6:7, 7:6, 5:7, 6:0.

Карен Хачанов (Россия) — Джек Дрэйпер (Британия) — 6:3, 4:6, 6:5 / отказ Дрэйпера.

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) — Алекс де Минор (Австралия, 18) — 6:1, 6:1, 3:6, 7:6.

Ник Кирьос (Австралия, 23) — Джеффри-Джон Вулф (Австралия) — 6:4, 6:2, 6:3.

Даниил Медведев (Россия, 1) — У Ибин (Китай) — 6:4, 6:2, 6:2.

Все результаты турнира доступны на «Чемпионате».

Новость по теме Кирьос вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США

Мария Шарапова играет в теннис со своим женихом: