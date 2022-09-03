US Open — 2022, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей пятого игрового дня

Ранним утром мск 3 сентября завершился пятый соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. Предлагаем вашему вниманию результаты основных матчей пятого игрового дня US Open в мужском одиночном разряде (третий круг).
Маттео Берреттини (Италия, 13) — Энди Маррей (Британия) — 6:4, 6:4, 6:7, 6:3.
Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Томми Пол (США) — 7:6, 6:7, 7:6, 5:7, 6:0.
Карен Хачанов (Россия) — Джек Дрэйпер (Британия) — 6:3, 4:6, 6:5 / отказ Дрэйпера.
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) — Алекс де Минор (Австралия, 18) — 6:1, 6:1, 3:6, 7:6.
Ник Кирьос (Австралия, 23) — Джеффри-Джон Вулф (Австралия) — 6:4, 6:2, 6:3.
Даниил Медведев (Россия, 1) — У Ибин (Китай) — 6:4, 6:2, 6:2.
Все результаты турнира доступны на «Чемпионате».
Мария Шарапова играет в теннис со своим женихом:
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