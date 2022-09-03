Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2022, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей пятого игрового дня, ЮС Опен

US Open — 2022, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей пятого игрового дня
Комментарии

Ранним утром мск 3 сентября завершился пятый соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. Предлагаем вашему вниманию результаты основных матчей пятого игрового дня US Open в женском одиночном разряде (второй круг).

Онс Жабер (Тунис, 5) — Шелби Роджерс (США, 31) — 4:6, 6:4, 6:3
Вероника Кудерметова (Россия, 18) — Далма Галфи (Венгрия) — 6:2, 6:0
Мэдисон Кис (США, 20) — Кори Гауфф (США, 12) — 2:6, 3:6
Людмила Самсонова (Россия) — Александра Крунич (Сербия) — 6:3, 6:3
Айла Томлянович (Австралия) — Серена Уильямс (США) — 7:5, 6:7 (4:7), 6:1
Бьянка Андрееску (Канада) — Каролин Гарсия (Франция, 17) — 3:6, 2:6

Все результаты доступны на «Чемпионате».

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США).

Турнирная сетка
Новость по теме
US Open — 2022, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей пятого игрового дня
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022