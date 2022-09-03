«Не думаю, что мы друзья». Медведев — об отношениях с Кирьосом перед 1/8 финала US Open

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев описал взаимоотношения с финалистом Уимблдона-2022 австралийцем Ником Кирьосом перед встречей с ним в четвёртом круге US Open – 2022.
«У нас всё в порядке, но я не думаю, что мы друзья. Когда я говорю «друзья», то имею в виду, мы не ходили вместе в бар (смеётся).
По моим ощущениям, мы очень уважаем друг друга. На корте у нас не было никаких ссор или скандалов, хотя мы оба достаточно эксцентричные. Но вы никогда не знаете, что произойдёт в будущем.
Да, на данный момент между нами царит уважение. По моим ощущениям, он меня уважает. Я уважаю его за это. Уважаю его за то, что он делает. Даже если порой люди критикуют меня или его, в своей жизни я всегда был… что я хотел сказать? Уже так поздно, я потерял нить повествования.
Я уважаю его, каким бы он ни был. Ник порой очень отличается от других теннисистов на корте. Это его выбор, его жизнь. Не мне его судить. Я испытываю к нему большое уважение», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала US Open – 2022.
- 3 сентября 2022
-
10:00
-
09:54
-
09:53
-
09:43
-
09:40
-
09:00
-
08:41
-
08:31
-
08:23
-
08:10
-
07:53
-
07:01
-
06:45
-
06:43
-
06:24
-
06:23
-
06:05
-
06:02
-
05:51
-
05:45
-
05:25
-
03:18
-
03:02
-
02:34
-
01:22
-
01:00
-
00:55
-
00:24
- 2 сентября 2022
-
23:45
-
23:25
-
23:08
-
22:10
-
21:57
-
20:54
-
20:37