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«Не думаю, что мы друзья». Медведев — об отношениях с Кирьосом перед 1/8 финала US Open

«Не думаю, что мы друзья». Медведев — об отношениях с Кирьосом перед 1/8 финала US Open
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Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев описал взаимоотношения с финалистом Уимблдона-2022 австралийцем Ником Кирьосом перед встречей с ним в четвёртом круге US Open – 2022.

«У нас всё в порядке, но я не думаю, что мы друзья. Когда я говорю «друзья», то имею в виду, мы не ходили вместе в бар (смеётся).

По моим ощущениям, мы очень уважаем друг друга. На корте у нас не было никаких ссор или скандалов, хотя мы оба достаточно эксцентричные. Но вы никогда не знаете, что произойдёт в будущем.

Да, на данный момент между нами царит уважение. По моим ощущениям, он меня уважает. Я уважаю его за это. Уважаю его за то, что он делает. Даже если порой люди критикуют меня или его, в своей жизни я всегда был… что я хотел сказать? Уже так поздно, я потерял нить повествования.

Я уважаю его, каким бы он ни был. Ник порой очень отличается от других теннисистов на корте. Это его выбор, его жизнь. Не мне его судить. Я испытываю к нему большое уважение», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала US Open – 2022.

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