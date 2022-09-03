Видеообзор победы Даниила Медведева над У Ибином в третьем круге US Open

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В третьем круге он в трёх сетах обыграл 22-летнего китайца У Ибина (174-е место в рейтинге) со счётом 6:4, 6:2, 6:2.



Продолжительность матча на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» составила 1 час 55 минут. На счету Даниила 12 подач навылет, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12 (50%). У Ибина – один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми (13%).

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Медведев – Ибин:

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В 1/8 финала турнира Даниил Медведев встретится с австралийцем Ником Кирьосом (25-е место в рейтинге).