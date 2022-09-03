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Ник Кирьос: у меня есть шанс обыграть Медведева на US Open. Немногие могут так сказать

Ник Кирьос: у меня есть шанс обыграть Медведева на US Open. Немногие могут так сказать
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Финалист Уимблдона – 2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ожиданиями от предстоящего матча с действующим чемпионом, первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в 1/8 финала US Open – 2022.

«Что ж, у меня есть план игры, если на другой половине корта Медведев. Я буду счастлив придерживаться этой тактики, независимо от того, выиграю или проиграю.

Думаю, сейчас есть всего несколько игроков, которые играют в теннис на уровне лучше моего, если не на том же самом.

Нет ничего постыдного в проигрыше такому игроку, как Медведев. Но мне определённо нравится то, как я играю с ним: моя тактика и успех, которого я добился в Монреале. Я чувствую, что у меня есть шанс побороться за победу. Немногие игроки могут так сказать перед матчем с Медведевым на US Open. Я один из игроков, у которого есть шансы», — сказал Кирьос на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала US Open – 2022.

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