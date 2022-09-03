Медведев — на вопрос, является ли кандидатом на победу в US Open — 2022: согласен на 100%

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил на вопрос журналиста о шансах защитить титул в Нью-Йорке. «Вы кандидат на победу в турнире? Думаю, с каждым матчем вы играете всё лучше», — спросил Даниила журналист.
«Я согласен с вами на 100%. Если вы спросите меня, что бы я мог улучшить в своей игре, я не перечислю много компонентов. Возможно, уменьшить количество двойных ошибок, но это если прямо копать. Если нет, то я провожу матчи на высоком уровне.
Если я продолжу в том же духе, то у меня будет хорошая возможность сделать что-то значительное. Но следующий матч (с Ником Кирьосом. – Прим. «Чемпионата») будет непростым. Я обязательно сосредоточусь на нём. Постараюсь хорошо восстановиться и быть готовым к нему на 100%», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала US Open – 2022.
- 3 сентября 2022
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