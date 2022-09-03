Медведев: у Кирьоса одна из лучших подач, которые я видел в жизни. А я играл с Карловичем

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил, удивлён ли тем, как австралиец Ник Кирьос перезапустил свою карьеру в последние три месяца. Ник впервые в карьере дошёл до финала на турнире «Большого шлема», выиграл турнир ATP-500 в Вашингтоне (США) и вернулся в топ-30 рейтинга ATP из-за пределов первой сотни.

«Если честно, то да. Мы знаем, что он способен на великие дела. У него одна из лучших подач, которые я видел в жизни. А я играл с Иво Карловичем, у него потрясающая подача. И если сравнивать, то Ник очень близко.

Он способен подавать 225 км/ч, если захочет. И делать это очень точно. Мы всегда знали, что в лучший день Кирьос способен победить кого угодно. Он доказывал это много, много раз против лучших игроков мира.

Да, после пандемии он просел. В его случае никогда не знаешь, чего ожидать. Так что я очень удивлён, но в то же время нет. Я его поздравляю. Кажется, сейчас он сосредоточен на своей карьере. Думаю, он не хочет это показывать. Но я чувствую, что он хочет более профессионально относиться к делу. Это здорово для него и для тенниса в целом», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала US Open – 2022.