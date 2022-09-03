US Open — 2022, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня

Сегодня, 3 сентября, состоятся заключительные матчи третьего круга Открытого чемпионата США по теннису. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала основных матчей шестого игрового дня в мужском одиночном разряде.

18:00 — Кэмерон Норри (Великобритания, 8) — Хольгер Витус Нёсков Руне (Дания, 28).

20:00 — Денис Шаповалов (Канада, 19) — Андрей Рублёв (Россия, 9).

20:30 — Дженсон Бруксби (США) — Карлос Алькарас (Испания, 3).

21:00 — Марин Чилич (Хорватия, 15) — Даниэль Эванс (США, 20).

23:00 — Илья Ивашко (Беларусь) — Лоренцо Музетти (Италия, 26).

2:30 (4 сентября) — Ришар Гаске (Франция) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).

3:30 — Брэндон Накашима (США) — Янник Синнер (Италия, 11).

Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».