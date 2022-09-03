US Open — 2022, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня
Поделиться
Сегодня, 3 сентября, состоятся заключительные матчи третьего круга Открытого чемпионата США по теннису. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала основных матчей шестого игрового дня в мужском одиночном разряде.
18:00 — Кэмерон Норри (Великобритания, 8) — Хольгер Витус Нёсков Руне (Дания, 28).
20:00 — Денис Шаповалов (Канада, 19) — Андрей Рублёв (Россия, 9).
20:30 — Дженсон Бруксби (США) — Карлос Алькарас (Испания, 3).
21:00 — Марин Чилич (Хорватия, 15) — Даниэль Эванс (США, 20).
23:00 — Илья Ивашко (Беларусь) — Лоренцо Музетти (Италия, 26).
2:30 (4 сентября) — Ришар Гаске (Франция) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).
3:30 — Брэндон Накашима (США) — Янник Синнер (Италия, 11).
Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».
Комментарии
- 3 сентября 2022
-
13:00
-
13:00
-
12:53
-
12:50
-
12:44
-
12:40
-
12:17
-
12:06
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:36
-
11:28
-
11:16
-
10:56
-
10:43
-
10:43
-
10:34
-
10:32
-
10:17
-
10:15
-
10:06
-
10:00
-
09:54
-
09:53
-
09:43
-
09:40
-
09:00
-
08:41
-
08:31
-
08:23
-
08:10
-
07:53
-
07:01
-
06:45
Партнерский контент