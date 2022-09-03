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«Она бросила вызов двойным стандартам». Билл Гейтс высказался об уходе Серены Уильямс

«Она бросила вызов двойным стандартам». Билл Гейтс высказался об уходе Серены Уильямс
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Сооснователь компании Microsoft американский предприниматель Билл Гейтс прокомментировал завершение карьеры 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира соотечественницы Серены Уильямс.

«Что за время! Серена Уильямс оставит позади себя выдающуюся теннисную карьеру, в которой бросала вызов двойным стандартам по отношению к игрокам мужского и женского пола. Я с нетерпением жду возможности, чтобы понаблюдать за тем, как она продолжит создавать своё наследие уже вне корта», — написал Гейтс в своих социальных сетях.

Напомним, последним для Серены стал матч третьего круга US Open – 2022, где она со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 проиграла австралийке Айле Томлянович.

За свою профессиональную карьеру Серена выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

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