Билли Джин Кинг: возможно, величайший вклад Серены Уильямс в историю ещё впереди

Бывшая первая ракетка мира, 12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, легендарная американка Билли Джин Кинг прокомментировала завершение карьеры 23-кратной чемпионки мэйджоров, экс первой ракетки мира соотечественницы Серены Уильямс.

«Её невероятная карьера оставила свой след в истории тенниса. И всё же, возможно, её величайший вклад ещё впереди. Спасибо тебе, Серена. Твой путь продолжается», — написала Билли Джин Кинг в своих социальных сетях.

Напомним, последним для Серены стал матч третьего круга US Open – 2022, где она со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 проиграла австралийке Айле Томлянович.

За свою профессиональную карьеру Серена выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.