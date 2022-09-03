Билли Джин Кинг: возможно, величайший вклад Серены Уильямс в историю ещё впереди

Бывшая первая ракетка мира, 12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, легендарная американка Билли Джин Кинг прокомментировала завершение карьеры 23-кратной чемпионки мэйджоров, экс первой ракетки мира соотечественницы Серены Уильямс.
«Её невероятная карьера оставила свой след в истории тенниса. И всё же, возможно, её величайший вклад ещё впереди. Спасибо тебе, Серена. Твой путь продолжается», — написала Билли Джин Кинг в своих социальных сетях.
Напомним, последним для Серены стал матч третьего круга US Open – 2022, где она со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 проиграла австралийке Айле Томлянович.
За свою профессиональную карьеру Серена выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.
- 3 сентября 2022
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