Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Даниила Медведева в 1/8 финала US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход россиянина Даниила Медведева в 1/8 финала US Open.



«Медведев был сильнее Ибина. Игра Дани не вызывала никаких сомнений: он лучше подавал, творчески играл. Медведев был более изощрён в технико-тактических вариантах игры. По результату никаких вопросов нет. Класс есть класс. У Медведева он выше, чем у оппонента», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В третьем круге Открытого чемпионата США по теннису – 2022 Даниил Медведев обыграл 22-летнего китайца У Ибина (174-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2, 6:2. В следующем круге россиянин встретится с австралийцем Ником Кирьосом (25-й номер рейтинга).