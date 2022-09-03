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Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Даниила Медведева в 1/8 финала US Open

Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Даниила Медведева в 1/8 финала US Open
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход россиянина Даниила Медведева в 1/8 финала US Open.

«Медведев был сильнее Ибина. Игра Дани не вызывала никаких сомнений: он лучше подавал, творчески играл. Медведев был более изощрён в технико-тактических вариантах игры. По результату никаких вопросов нет. Класс есть класс. У Медведева он выше, чем у оппонента», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В третьем круге Открытого чемпионата США по теннису – 2022 Даниил Медведев обыграл 22-летнего китайца У Ибина (174-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2, 6:2. В следующем круге россиянин встретится с австралийцем Ником Кирьосом (25-й номер рейтинга).

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