Шамиль Тарпищев: Медведев должен укатать Кирьоса в пяти сетах в 1/8 финала US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева с Ником Кирьосом в 1/8 финала US Open – 2022.

«Кирьос очень опасный и непредсказуемый соперник. Всё время рвёт игру. Его действия непредсказуемы: может сыграть с лёта и с приёма. Нет никакой логики в его действиях. Есть творчество — Ник сам по себе такой. В этом и сложность. Очень технически трудно исполнить удары, когда против тебя играют по-разному. Неслучайно Кирьос ведёт у Медведева по личным встречам. Я думаю, что Медведев должен укатать Кирьоса в пяти сетах. Посмотрим. Результат в этом матче непредсказуемый», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.