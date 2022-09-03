Шамиль Тарпищев: Медведев должен укатать Кирьоса в пяти сетах в 1/8 финала US Open
Поделиться
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева с Ником Кирьосом в 1/8 финала US Open – 2022.
«Кирьос очень опасный и непредсказуемый соперник. Всё время рвёт игру. Его действия непредсказуемы: может сыграть с лёта и с приёма. Нет никакой логики в его действиях. Есть творчество — Ник сам по себе такой. В этом и сложность. Очень технически трудно исполнить удары, когда против тебя играют по-разному. Неслучайно Кирьос ведёт у Медведева по личным встречам. Я думаю, что Медведев должен укатать Кирьоса в пяти сетах. Посмотрим. Результат в этом матче непредсказуемый», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Комментарии
- 3 сентября 2022
-
13:00
-
13:00
-
12:53
-
12:50
-
12:44
-
12:40
-
12:17
-
12:06
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:36
-
11:28
-
11:16
-
10:56
-
10:43
-
10:43
-
10:34
-
10:32
-
10:17
-
10:15
-
10:06
-
10:00
-
09:54
-
09:53
-
09:43
-
09:40
-
09:00
-
08:41
-
08:31
-
08:23
-
08:10
-
07:53
-
07:01
-
06:45
Партнерский контент