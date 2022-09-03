Даниил Медведев рассказал о тактике на матч с Ником Кирьосом в 1/8 финала US Open

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил, имеет ли для него значение поражение на «Мастерсе» в Монреале от австралийца Ника Кирьоса в преддверии встречи с ним в 1/8 финала US Open – 2022.

Напомним, в середине августа Медведев проиграл Кирьосу со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6.

«Думаю, это очень важно. Это произошло не так давно. Мы оба вроде как знаем, чего ожидать друг от друга прямо сейчас. В Монреале ему удалось обыграть меня за счёт решений в сложных ситуациях. Он сломил меня. У меня были возможности в третьем сете. Но я не реализовал брейк-пойнт. Это было очень важно для начала третьего сета.

Это был довольно равный матч, в котором у каждого игрока были свои шансы. Выиграть мог каждый. Я не должен так говорить, потому что проиграл, но по ощущениям всё было близко. Это важно для грядущего поединка.

Вроде бы я знаю, что должен делать в матче с ним. Хорошо подавать, доводить сет до тай-брейка, использовать шансы на своей подаче. Он отлично подаёт. Пока он хорошо шёл по турниру. Я смотрел его матчи. Он играл сконцентрированно», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала US Open – 2022.