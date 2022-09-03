US Open — 2022, женщины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня

Сегодня, 3 сентября, состоятся заключительные матчи третьего круга Открытого чемпионата США по теннису. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала основных матчей шестого игрового дня в женском одиночном разряде.

18:00 — Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Петра Квитова (Чехия, 21)

19:00 — Юань Юэ (Китай) — Джессика Пегула (США, 8)

19:30 — Петра Мартич (Хорватия) — Виктория Азаренко (Беларусь, 26)

0:00 (4 сентября) — Клара Бюрель (Франция) — Арина Соболенко (Беларусь, 6)

2:00 — Ига Свёнтек (Польша, 1) — Лорен Дэвис (США)

4:00 — Ализе Корне (Франция) — Даниэль Коллинз (США)

Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США).