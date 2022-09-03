US Open — 2022, женщины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня
Поделиться
Сегодня, 3 сентября, состоятся заключительные матчи третьего круга Открытого чемпионата США по теннису. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала основных матчей шестого игрового дня в женском одиночном разряде.
18:00 — Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Петра Квитова (Чехия, 21)
19:00 — Юань Юэ (Китай) — Джессика Пегула (США, 8)
19:30 — Петра Мартич (Хорватия) — Виктория Азаренко (Беларусь, 26)
0:00 (4 сентября) — Клара Бюрель (Франция) — Арина Соболенко (Беларусь, 6)
2:00 — Ига Свёнтек (Польша, 1) — Лорен Дэвис (США)
4:00 — Ализе Корне (Франция) — Даниэль Коллинз (США)
Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».
Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США).
Комментарии
- 3 сентября 2022
-
13:00
-
13:00
-
12:53
-
12:50
-
12:44
-
12:40
-
12:17
-
12:06
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:36
-
11:28
-
11:16
-
10:56
-
10:43
-
10:43
-
10:34
-
10:32
-
10:17
-
10:15
-
10:06
-
10:00
-
09:54
-
09:53
-
09:43
-
09:40
-
09:00
-
08:41
-
08:31
-
08:23
-
08:10
-
07:53
-
07:01
-
06:45
Партнерский контент