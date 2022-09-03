Тарпищев: нужно сказать спасибо Уильямс за то, что она сделала в мировом теннисе

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением об игре 40-летней американки Серены Уильямс на Открытом чемпионате США — 2022 и отметил вклад спортсменки в историю мирового тенниса.



«Серена – выдающаяся теннисистка. Она побила много рекордов. Оставила свой след в истории мирового тенниса. Нужно пожелать ей удачи в жизни. В 40 лет выигрывать сложно. Несмотря на это, на этом турнире она играла достойно. Но ясно, что играть ровно весь турнир в силу возраста сложно. Можно только сказать Серене спасибо за то, что она сделала в мировом теннисе», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Прославленная американская теннисистка уступила австралийке Айле Томлянович в матче третьего круга. Встреча завершилась победой Томлянович в трёх сетах – 7:5, 6:7 (4:7), 6:1.