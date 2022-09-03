Веснина: очень здорово, что Медведев проиграл Кирьосу в Канаде

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала US Open, в котором встретятся первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и австралиец Ник Кирьос.
«Очень уверенно провёл матч Даня, как и предыдущие два. Видно, что он набирает свою форму по ходу турнира. Не могу сказать, что пока на своём пути он встретил каких-то серьёзных соперников, но как раз в четвёртом круге его ждёт очень опасный и сильный соперник именно на ТБШ — Ник Кирьос, который славится своими победами над первыми, вторыми, третьими ракетками мира.
Очень здорово даже, что Даня проиграл Кирьосу в Канаде. Для топ-игроков это такой звоночек, встряска, чтобы подготовиться к следующему матчу. Надеемся, что Даня сделал выводы из того поражения. Уверена, что он их сделал. Торонто и Нью-Йорк — это разные условия, но всё те же Ник и Даня.
Даня — теннисист более высокого уровня, и на ТБШ это зачастую выходит на первый план. Потому что теннисисты более высокого уровня вытягивают эти матчи. Будем надеяться, что Даня покажет свой класс и победит», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 3 сентября 2022
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