«Любой исход примем с радостью». Веснина — о возможном матче Медведева с Хачановым
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Российская теннисистка Елена Веснина высказалась о возможном матче между россиянами Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым на Открытом чемпионате США — 2022. Теннисисты могут встретиться в четвертьфинале турнира, если пройдут своих соперников по 1/8 финала: Медведев — австралийца Кирьоса, а Хачанов — испанца Карреньо-Бусту.
«Это было бы очень здорово и круто. Конечно, хотелось бы такое увидеть. Карен давно не выходил в четвертьфинал «Большого шлема» — ему это нужно сейчас. Дане тоже нужно. Зачастую приходится играть со своими друзьями, коллегами важные матчи. Хотелось бы увидеть такой матч. Пусть победит сильнейший. Любой исход примем с радостью», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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- 3 сентября 2022
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