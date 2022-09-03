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Ольховский: если Кирьос будет чисто подавать, Медведеву будет тяжело

Ольховский: если Кирьос будет чисто подавать, Медведеву будет тяжело
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала US Open, в котором встретятся первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и австралиец Ник Кирьос.

«Уверенная победа Дани. Кирьос предыдущий матч тоже уверенно выиграл. Также Кирьос последний раз выиграл у Медведева. Не очень уверенно выиграл, у Медведева был шанс. Медведев владел инициативой на задней линии, а Кирьос шёл к сетке. Интересно посмотреть, сможет ли Кирьос сохранить свежесть, если матч будет пятисетовым.

Физика Дани не вызывает у меня вопросов на сегодняшний день. А как готов физически Кирьос сыграть такой матч — интересно. Нужно, чтобы Даня постоянно оказывал какое-то давление. Кирьос очень хорошо подаёт. Важно ещё, в какое время суток будут играть.

Если Кирьос будет чисто подавать, то Медведеву будет тяжело. Однако на задней линии преимущество будет у Медведева. У Кирьоса вариант — только подавать и атаковать с лёта», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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