Ольховский: если Кирьос будет чисто подавать, Медведеву будет тяжело

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала US Open, в котором встретятся первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и австралиец Ник Кирьос.
«Уверенная победа Дани. Кирьос предыдущий матч тоже уверенно выиграл. Также Кирьос последний раз выиграл у Медведева. Не очень уверенно выиграл, у Медведева был шанс. Медведев владел инициативой на задней линии, а Кирьос шёл к сетке. Интересно посмотреть, сможет ли Кирьос сохранить свежесть, если матч будет пятисетовым.
Физика Дани не вызывает у меня вопросов на сегодняшний день. А как готов физически Кирьос сыграть такой матч — интересно. Нужно, чтобы Даня постоянно оказывал какое-то давление. Кирьос очень хорошо подаёт. Важно ещё, в какое время суток будут играть.
Если Кирьос будет чисто подавать, то Медведеву будет тяжело. Однако на задней линии преимущество будет у Медведева. У Кирьоса вариант — только подавать и атаковать с лёта», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 3 сентября 2022
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