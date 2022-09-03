Ольховский поделился ожиданиями от матча Хачанова с Карреньо-Бустой в 1/8 финала US Open

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала US Open, в котором встретятся россиянин Карен Хачанов и испанец Пабло Карреньо-Буста.



«Поздравим Хачанова с победой. Это не тот вариант, когда ты хочешь победить на отказе соперника, но счёт был практически равный. Вышел в четвёртый круг — уже здорово.



Что касается матча с Карреньо-Бустой, это очень серьёзный соперник для Карена. Карреньо-Буста сейчас очень хорошо играет. Будет интересный матч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Карен Хачанов прошёл в четвёртый круг Открытого чемпионата США после того, как представитель Великобритании Джек Дрэйпер отказался продолжать матч. Хачанов уверенно взял первый сет — 6:3. Во втором отрезке матча россиянин упустил преимущество и позволил британцу сравнять счёт по партиям — 4:6. В третьем сете при счёте 6:5 в пользу Карена Хачанова Дрэйпер принял решение завершить матч.