Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольховский поделился ожиданиями от матча Хачанова с Карреньо-Бустой в 1/8 финала US Open

Ольховский поделился ожиданиями от матча Хачанова с Карреньо-Бустой в 1/8 финала US Open
Комментарии

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала US Open, в котором встретятся россиянин Карен Хачанов и испанец Пабло Карреньо-Буста.

«Поздравим Хачанова с победой. Это не тот вариант, когда ты хочешь победить на отказе соперника, но счёт был практически равный. Вышел в четвёртый круг — уже здорово.

Что касается матча с Карреньо-Бустой, это очень серьёзный соперник для Карена. Карреньо-Буста сейчас очень хорошо играет. Будет интересный матч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Карен Хачанов прошёл в четвёртый круг Открытого чемпионата США после того, как представитель Великобритании Джек Дрэйпер отказался продолжать матч. Хачанов уверенно взял первый сет — 6:3. Во втором отрезке матча россиянин упустил преимущество и позволил британцу сравнять счёт по партиям — 4:6. В третьем сете при счёте 6:5 в пользу Карена Хачанова Дрэйпер принял решение завершить матч.

Новость по теме
«Любой исход примем с радостью». Веснина — о возможном матче Медведева с Хачановым
Хачанов и Кудерметова — во 2-й неделе US Open! Вероника поборется с финалисткой Уимблдона Хачанов и Кудерметова — во 2-й неделе US Open! Вероника поборется с финалисткой Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022