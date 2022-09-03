«Она кажется мне истеричной на корте». Плишкова — о матче с Бенчич

22-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась мыслями о матче третьего круга Открытого чемпионата США с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (13-я ракетка мира).

«Это будет хороший матч, достойный третьего раунда турнира «Большого шлема». Мы не особо любим друг друга. Я более спокойна, а она мне кажется истеричной на корте. Но у Бенчич есть и сильные стороны, так что результат встречи будет не только в моих руках», — цитирует Плишкову Sportovny-noviny.

Каролина Плишкова и Белинда Бенчич лишь раз встречались друг с другом. В 2019 году на турнире в Индиан-Уэллсе швейцарка одержала победу со счётом 6:3, 4:6, 6:3.

За несколько дней матча в Индиан-Уэллсе Плишкова высказывалась о взаимоотношениях с Бенчич, отмечая, что Белинда говорит по-словацки, поэтому теннисисткам легко находить общий язык. Каролина называла швейцарку подругой и отличным игроком.