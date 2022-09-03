«Команда Ника должна встать и уйти с арены». Вудбридж — о поведении Кирьоса на US Open

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж раскритиковал поведение соотечественника Ника Кирьоса в матче второго круга Открытого чемпионата США с французом Бенжаменом Бонзи 7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 6:4.

Кирьос неоднократно позволял себе нецензурные выражения на корте, а после одного из розыгрышей плюнул в сторону бокса своей команды.

«Люди, которые сидят в его боксе, должны принять какие-то меры. Им стоит встать и уйти с арены. Они не имеют никакого отношения к тому, что происходит на площадке. Только от Ника зависит, будет ли он хорошо играть. Я бы назвал такое поведение нездоровым», — приводит слова Вудбриджа Sport.pl.

Ник Кирьос в четвёртом круге US Open встретится с россиянином Даниилом Медведевым.