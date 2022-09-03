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Петра Квитова вышла в 1/8 финала US Open, одолев Гарбинье Мугурусу

Петра Квитова вышла в 1/8 финала US Open, одолев Гарбинье Мугурусу
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Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга соревнований 21-я ракетке турнира Квитова нанесла поражение девятой сеяной представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (12:10). Встреча продолжалась 2 час 38 минут.

Квитова 14 раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и использовала все три возможности взять подачу соперницы. Мугуруса подала четыре эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

Мугуруса дважды выходила в четвёртый круг Открытого чемпионата США (2017 и 2021 годы). Квитова дважды играла в четвертьфинале US Open (2015, 2017).

За выход в четвертьфинал US Open Квитова сыграет с победительницей матча между восьмой сеяной американкой Джессикой Пегулой и китаянкой Юань Юэ, начавшей соревнования с квалификации.

US Open (ж). 3-й круг
03 сентября 2022, суббота. 18:10 МСК
Гарбинье Мугуруса
10
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 6 10
5 		6 7 12
         
Петра Квитова
21
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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