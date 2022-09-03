Мугуруса потерпела 15 поражений в 26 матчах в 2022 году. Она выпадет из топ-10

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса покинет десятку мирового рейтинга после поражения от представительницы Чехии Петры Квитовой в третьем круге Открытого чемпионата США.

Мугуруса проиграла со счётом 7:5, 3:6, 6:7 (10:12). В решающем сете испанка подавала на матч и имела два матчбола, однако не смогла реализовать возможности и уступила на тай-брейке. Для Гарбинье Мугурусы это поражение стало 15-м в 26 матчах в текущем году. Теннисистка не смогла защитить очки за четвёртый раунд на US Open – 2021 и выпадет из топ-10 впервые с июня 2021 года.

Мугуруса побеждала на Открытом чемпионате Франции (2016) и Уимблдоне (2017). Бывшая первая ракетка мира за карьеру завоевала 10 титулов WTA в одиночном разряде.