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Алькарас легко переиграл Бруксби в третьем круге US Open, ЮС Опен

Алькарас легко переиграл Бруксби в третьем круге US Open
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Четвёртая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в трёх сетах расправился с американским теннисистом Дженсоном Бруксби в третьем круге Открытого чемпионата США.

Матч проходил на стадионе Артура Эша и завершился со счётом 6:3, 6:3, 6:3 в пользу Алькараса. Испанец три раза ошибся на подаче, выполнил восемь эйсов и реализовал семь брейк-пойнтов из 11. На счету американского теннисиста две подачи навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

US Open (м). 3-й круг
03 сентября 2022, суббота. 21:40 МСК
Дженсон Бруксби
43
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 3    
6 		6 6    
             
Карлос Алькарас
4
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В четвёртом круге US Open Карлосу Алькарасу предстоит провести матч либо с хорватом Марином Чиличем, либо с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом.

19-летний испанец за свою карьеру выиграл пять титулов ATP. Лучшим результатом Алькараса на Открытом чемпионате США является четвертьфинал 2021 года.

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