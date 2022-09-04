Алькарас легко переиграл Бруксби в третьем круге US Open

Четвёртая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в трёх сетах расправился с американским теннисистом Дженсоном Бруксби в третьем круге Открытого чемпионата США.
Матч проходил на стадионе Артура Эша и завершился со счётом 6:3, 6:3, 6:3 в пользу Алькараса. Испанец три раза ошибся на подаче, выполнил восемь эйсов и реализовал семь брейк-пойнтов из 11. На счету американского теннисиста две подачи навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
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В четвёртом круге US Open Карлосу Алькарасу предстоит провести матч либо с хорватом Марином Чиличем, либо с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом.
19-летний испанец за свою карьеру выиграл пять титулов ATP. Лучшим результатом Алькараса на Открытом чемпионате США является четвертьфинал 2021 года.
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