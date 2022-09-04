Шварцман проиграл Тиафо в третьем круге US Open

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В третьем круге он одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом со cчётом 7:6 (9:6), 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 3 часа 1 минуту. За это время американец сделал девять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал восемь из 18 брейк-пойнтов. На счету Шварцмана три эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем круге Тиафо встретится с победителем пары Рафаэль Надаль – Ришар Гаске.

US Open проходит в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 60 млн. Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финале 2021 года победил серба Новака Джоковича.