Рублёв — о победе над Шаповаловым на US Open: это был сумасшедший матч

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над представителем Канады Денисом Шаповаловым в третьем круге Открытого чемпионата США со счётом (6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7)).
«Очевидно, это был сумасшедший матч. Денис тоже заслуживал победы. Мы оба были достойны победы. После таких матчей, на мой взгляд, нет победителя. Очевидно, что это игра, так что кто-то должен был победить. Нет того, кто был лучше или кто был хуже сегодня. Возможно, у него было чуть больше шансов, чем у меня, особенно в пятом сете. Просто нереальный матч. Я очень рад, что смог выиграть, хотя не смог закончить игру со счетом 6-4, когда подавал на матч. Я даже вдвойне горжусь тем, что даже после этого момента мне все же удалось выиграть матч», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
В следующем Рублёв встретится с британцем Кэмероном Норри.
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