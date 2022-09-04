Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс – вторая по количеству эйсов на US Open – 2022, ЮС Опен

Серена Уильямс – вторая по количеству эйсов на US Open – 2022
Комментарии

Американская теннисистка Серена Уильямс является второй в промежуточных статистических рейтингах Открытого чемпионата США по числу эйсов.

В трёх проведённых на US Open играх с Данкой Ковинчич, Анетт Контавейт и Айлой Томлянович Серена подала навылет 31 раз. Она опережает чешку Каролину Плишкову (27 эйсов), испанку Гарбинье Мугурусу (21), чешку Петру Квитову (19), француженку Каролин Гарсию (18) и остальных.

Опережает младшую из сестёр Уильямс китаянка Чжэн Циньвэнь, которая даже в двух матчах на турнире сделала больше эйсов – 32. Чжэн прошла представительницу Латвии Елену Остапенко и россиянку Анастасию Потапову. Во встрече третьего круга китайской теннисистке противостоит немка Юле Нимайер.

У россиянок Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой, которые также входят в топ-двадцатку по данному показателю, 17 и 16 подач навылет соответственно.

«Был ли это мой последний момент?» Серена откровенно шантажирует мир своим «уходом» «Был ли это мой последний момент?» Серена откровенно шантажирует мир своим «уходом»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022