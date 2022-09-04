Серена Уильямс – вторая по количеству эйсов на US Open – 2022

Американская теннисистка Серена Уильямс является второй в промежуточных статистических рейтингах Открытого чемпионата США по числу эйсов.



В трёх проведённых на US Open играх с Данкой Ковинчич, Анетт Контавейт и Айлой Томлянович Серена подала навылет 31 раз. Она опережает чешку Каролину Плишкову (27 эйсов), испанку Гарбинье Мугурусу (21), чешку Петру Квитову (19), француженку Каролин Гарсию (18) и остальных.



Опережает младшую из сестёр Уильямс китаянка Чжэн Циньвэнь, которая даже в двух матчах на турнире сделала больше эйсов – 32. Чжэн прошла представительницу Латвии Елену Остапенко и россиянку Анастасию Потапову. Во встрече третьего круга китайской теннисистке противостоит немка Юле Нимайер.



У россиянок Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой, которые также входят в топ-двадцатку по данному показателю, 17 и 16 подач навылет соответственно.