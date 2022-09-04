Свёнтек в двух сетах обыграла Дэвис и вышла в следующий круг US Open

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум» состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 21-летняя польская спортсменка Ига Свёнтек (1-й номер рейтинга) и 28-летняя американка Лорен Дэвис (105-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Свёнтек в двух сетах – 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 59 минут.

На счету победительницы пять подач навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнтов из 14 (21%). У Дэвис – ни одного эйса, шесть двойных ошибок и один удачный брейк-пойнт из трёх (33%).



В следующем круге Свёнтек встретится с победительницей пары Юле Нимайер — Чжэн Циньвэнь. На предыдущей стадии турнира Свёнтек обыграла Слоан Стивенс.