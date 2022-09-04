Первая ракетка мира Свёнтек высказалась о матче 3-го круга US Open – 2022 с Дэвис

Лидер женского мирового рейтинга, польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала исход матча третьего раунда Открытого чемпионата США, в котором она встречалась с американкой Лорен Дэвис.

«Я зналa, что это не конец света, что я проигрываю по ходу матча третьего круга. Я пыталась просто напомнить себе, что это вроде как нормально, ведь невозможно всегда играть на одном уровне.

Здесь я просто выигрываю матч за матчем. Я не ожидала, наверное, слишком многого на этом турнире из-за прошлых поражений, так что это хорошо.

Это не значит, что я потеряла уверенность или что-то в этом роде. Я все ещё знаю, что на «Больших шлемах» может случиться всё, что угодно», — приводит слова Свёнтек официальный сайт Australian Open.

Напомним, что в матче 1/16 финала американского «Шлема» Ига переиграла американку Дэвис со счётом 6:3, 6:4. По ходу второго сета Свёнтек уступала со счётом 1:4. Следующей сопернице лучшей теннисистки планеты на данный момент будет представительница Германии Юле Нимайер.