Синнер стал последним теннисистом, пробившимся в 1/8 финала Открытого чемпионата США

Тринадцатая ракетка мира итальянец Янник Синнер в четырёх сетах переиграл американского теннисиста Брэндона Накашиму в третьем круге US Open – 2022.



Матч проходил на стадионе Луи Армстронга и завершился со счётом 3:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Синнера. Итальянец четыре раза ошибся на подаче, выполнил шестнадцать эйсов и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19. На счету американского теннисиста три подачи навылет, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвёртом круге US Open Яннику Синнеру предстоит провести матч с белорусом Ильёй Ивашко.



Действующим чемпионом Открытого чемпионата США по теннису является россиянин Даниил Медведев, который всё ещё продолжает борьбу в нынешнем розыгрыше турнира.