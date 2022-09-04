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Синнер стал последним теннисистом, пробившимся в 1/8 финала Открытого чемпионата США

Синнер стал последним теннисистом, пробившимся в 1/8 финала Открытого чемпионата США
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Тринадцатая ракетка мира итальянец Янник Синнер в четырёх сетах переиграл американского теннисиста Брэндона Накашиму в третьем круге US Open – 2022.

Матч проходил на стадионе Луи Армстронга и завершился со счётом 3:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Синнера. Итальянец четыре раза ошибся на подаче, выполнил шестнадцать эйсов и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19. На счету американского теннисиста три подачи навылет, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвёртом круге US Open Яннику Синнеру предстоит провести матч с белорусом Ильёй Ивашко.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата США по теннису является россиянин Даниил Медведев, который всё ещё продолжает борьбу в нынешнем розыгрыше турнира.

US Open (м). 3-й круг
04 сентября 2022, воскресенье. 05:05 МСК
Брэндон Накашима
69
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 1 2  
3 		6 6 6  
             
Янник Синнер
13
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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