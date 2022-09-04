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Рублёв рассказал о посещении концертов Гарри Стайлса и Twenty One Pilots в Нью-Йорке

Рублёв рассказал о посещении концертов Гарри Стайлса и Twenty One Pilots в Нью-Йорке
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от посещения концерта популярного поп-певца Гарри Стайлса в Нью-Йорке (США).

«Да, я ходил на него дважды. Я был там в понедельник, во время квалификационной недели. Во вторник я пошёл уже на Twenty One Pilots, а в пятницу снова ходил посмотреть на Гарри Стайлса. Считаю ли я себя его фанатом? Мне очень нравится его шоу. Кроме того, нам очень помогли с билетами. Они были на действительно хорошие места, я не знал, что делать. Я люблю музыку, так что получил удовольствие. У меня были хорошие места, я ходил туда один. Просто чтобы приятно провести время», — сказал Рублёв на пресс-конференции после выход в 1/8 финала US Open – 2022.

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