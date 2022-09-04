US Open — 2022, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей шестого игрового дня

Ранним утром мск 4 сентября завершился шестой соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. Предлагаем вашему вниманию результаты основных матчей пятого игрового дня US Open в мужском одиночном разряде (третий круг).
Андрей Рублёв (Россия, 9) – Денис Шаповалов (Канада, 21) – 6:4, 2:6, 7:6, 4:6, 7:6.
Карлос Алькарас (Испания, 3) – Дженсон Бруксби (США) – 6:3, 6:3, 6:3.
Илья Ивашко (Беларусь) – Лоренцо Музетти (Италия, 26) – 6:4, 3:6, 6:2, 6:3.
Фрэнсис Тиафо (США, 22) – Диего Шварцман (Аргентина, 14) – 7:6, 6:4, 6:4.
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Ришар Гаске (Франция) – 6:0, 6:1, 7:5.
Янник Синнер (Италия, 11) – Брэндон Накашима (США) – 3:6, 6:4, 6:1, 6:2.
Все результаты турнира доступны на «Чемпионате».
Мария Шарапова работает на тренажёре:
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