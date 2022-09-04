Определились все пары 1/8 финала US Open у мужчин

Стали известны все пары 1/8 финала Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. Первые матчи состоятся сегодня, 4 сентября.

В 1/8 финала вышли три россиянина: действующий чемпион US Open Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Предлагаем вашему вниманию сформированные пары.

Алехандро-Давидович Фокина (Испания) — Маттео Берретини (Италия, 13).

Корентен Муте (Франция) — Каспер Рууд (Норвегия, 5).

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) — Карен Хачанов (Россия, 27).

Даниил Медведев (Россия, 1) — Ник Кирьос (Австралия, 23).

Кэмерон Норри (Великобритания, 7) — Андрей Рублёв (Россия, 9).

Марин Чилич (Хорватия, 15) — Карлос Алькарас (Испания, 3).

Фрэнсис Тиафо (США, 22) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).

Илья Ивашко (Беларусь) — Янник Синнер (Италия, 11).

Полный календарь доступен на «Чемпионате».