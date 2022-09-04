Рублёв рассказал о своём самочувствии на фоне двух выигранных пятисетовиков на US Open

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, может ли отразиться на его следующем матче изнурительная пятисетовая встреча (6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7)) с канадцем Денисом Шаповаловым в третьем круге US Open – 2022. Для Андрея это второй пятисетовик на турнире.
«Честно говоря, не знаю. Во-первых, у меня есть полтора дня на восстановление. Думаю, за это время ты можешь хорошо восстановиться. В прошлом у меня были разные сценарии. Бывало, я доходил до четвертьфиналов, не проиграв ни сета, а потом, в середине матча чувствовал себя совершенно мёртвым. Бывало, я приезжал с другого турнира и играл затяжные матчи, и в четвертьфинале чувствовал то же самое.
Никогда не знаешь, как будет лучше. Самое лучшее – это выигрывать матчи. Неважно какие – в пяти сетах или трёх. Это не имеет значения», — сказал Рублёв после выхода в 1/8 финала US Open – 2022.
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