Кудерметова не отдала ни одной подачи на пути к четвёртому кругу US Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала единственным игроком в женской сетке турнира, которая не позволила сделать брейк своим соперницам на собственной подаче на пути к выходу в 4-й раунд Открытого чемпионата США по теннису.

Об этом сообщает WTA Insider в своём «твиттере».

На данный момент россиянка, которая уже впервые в карьере пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису, выиграла 27 из 27 геймов на собственной подаче, ни разу не отдав её. У соперниц Кудерметовой было два брейк-пойнта, однако оппоненток не получилось конвертировать потенциальные шансы сделать брейк на подаче Вероники.

За выход в четвертьфинал US Open российская теннисистка сразится с Онс Жабер из Туниса.