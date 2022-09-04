«Он демонстрирует умный теннис». Рублёв – об ожиданиях от 1/8 финала US Open с Норри

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча с девятой ракеткой мира британцем Кэмероном Норри в 1/8 финала US Open – 2022.

«Понятно, что это будет тяжёлый матч. Особенно если держать в голове нашу последнюю встречу, которую я проиграл. Его игра заставляет вас совершать дополнительные удары, идти на дополнительный риск. Когда вы это делаете, то обычно упускаете очки. Он затягивает вас в длинные розыгрыши, его мячи летят низко. Он прекрасно двигается. Так что это будет тяжёлый матч. Долгие розыгрыши, борьба характеров. Матч будет физически выматывающим.

Он демонстрирует умный теннис, поэтому чтобы победить, нужно играть по-настоящему умно», — сказал Рублёв на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала US Open – 2022.