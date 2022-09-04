Определились все пары 1/8 финала US Open у женщин

Стали известны все пары 1/8 финала Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. Первые матчи состоятся сегодня, 4 сентября.

В 1/16 финала вышли две россиянки: Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова. Предлагаем вашему вниманию сформированные пары.

Каролин Гарсия (Франция, 17) — Элисон Риске (США, 29).

Чжан Шуай (Китай) — Кори Гауфф (США, 12).

Людмила Самсонова (Россия) — Айла Томлянович (Австралия).

Онс Жабер (Тунис, 5) — Вероника Кудерметова (Россия, 18).

Петра Квитова (Чехия, 21) — Джессика Пегула (США, 8).

Виктория Азаренко (Беларусь, 26) — Каролина Плишкова (Чехия, 22).

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Юле Нимайер (Германия).

Даниэль Коллинз (США, 19) — Арина Соболенко (Беларусь, 6).

Полный календарь доступен на «Чемпионате».