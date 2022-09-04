Определились все пары 1/8 финала US Open у женщин
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Стали известны все пары 1/8 финала Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. Первые матчи состоятся сегодня, 4 сентября.
В 1/16 финала вышли две россиянки: Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова. Предлагаем вашему вниманию сформированные пары.
Каролин Гарсия (Франция, 17) — Элисон Риске (США, 29).
Чжан Шуай (Китай) — Кори Гауфф (США, 12).
Людмила Самсонова (Россия) — Айла Томлянович (Австралия).
Онс Жабер (Тунис, 5) — Вероника Кудерметова (Россия, 18).
Петра Квитова (Чехия, 21) — Джессика Пегула (США, 8).
Виктория Азаренко (Беларусь, 26) — Каролина Плишкова (Чехия, 22).
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Юле Нимайер (Германия).
Даниэль Коллинз (США, 19) — Арина Соболенко (Беларусь, 6).
Полный календарь доступен на «Чемпионате».
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