US Open – 2022, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей шестого игрового дня

На Открытом чемпионате США – 2022 завершился шестой игровой день. В женской сетке определились все пары 1/8 финала. Предлагаем вашему вниманию результаты основных матчей шестого игрового дня US Open в женском одиночном разряде (3-й круг).
Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) – Петра Квитова (Чехия, 21) – 7:5, 3:6, 6:7 (10:12)
Юань Юэ (Китай, Q) – Джессика Пегула (США, 8) – 2:6, 7:6 (8:6), 0:6
Петра Мартич (Хорватия) – Виктория Азаренко (Беларусь, 26) – 3:6, 0:6
Каролина Плишкова (Чехия, 22) – Белинда Бенчич (Швейцария, 13) – 5:7, 6:4, 6:3
Ига Свёнтек (Польша, 1) – Лорен Дэвис (США) – 6:3, 6:4
Клара Бюрель (Франция, Q) – Арина Соболенко (Беларусь, 6) – 0:6, 2:6
Ализе Корне (Франция) – Даниэль Коллинз (США, 19) – 4:6, 6:7 (9:11).
Все результаты доступны на «Чемпионате».
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