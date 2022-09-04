Видеообзор победы Арины Соболенко над Кларой Бюрель в третьем круге US Open

Шестая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В третьем круге она в трёх сетах обыграла 21-летнюю француженку Клару Бюрель (131-е место в рейтинге) со счётом 6:0, 6:2.
Встреча на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Новый Грэндстэнд» продолжалась 1 час 8 минут.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Соболенко – Бюрель:
Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
В 1/8 финала турнира Арина Соболенко сыграет с американкой Даниэль Коллинз (19 место в рейтинге), которая ранее выбирала из розыгрыша US Open француженку Ализе Корне. Встреча третьего круга закончилась победой американской теннисистки со счётом 6:4, 7:6 (11:9).
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