Рафаэль Надаль: ко второй неделе Australian Open – 2022 я играл лучше, чем сейчас

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сравнил своё текущее состояние с тем, что было у него после первой неделе победного Australian Open – 2022.
«Разные ощущения. В Австралии я ко второй неделе играл лучше, но у меня совершенно не было того бэкграунда из побед и так далее. Здесь играю чуть хуже, чем в Австралии, но это происходит после невероятного сезона и результатов на турнирах «Большого шлема», так что это помогает.
Не знаю, что лучше, а что хуже. Но победы помогают чувствовать себя увереннее. И сейчас нужно прибавлять, делать шаг вперёд.
Вторую неделю я начну с матча против такого прекрасного игрока как Фрэнсис (Тиафо). Мне нужно подойти готовым и повысить свой уровень. Надеюсь, что смогу это сделать. Я знаю, что сейчас подходящий момент для прогресса, я хочу продолжить участие в турнире», — сказал Надаль на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала US Open – 2022.
- 4 сентября 2022
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