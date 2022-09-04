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Виктория Азаренко выделила двух талантливых теннисисток из юного поколения

Виктория Азаренко выделила двух талантливых теннисисток из юного поколения
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белоруска Виктория Азаренко высказалась о возрастном многообразии в женском туре.

«Что ж, в этом году у нас было много прощаний. Я вижу, как многие девушки, которые были в туре, когда я начинала, уходят из тенниса. В то же время некоторые из них перезагружают свои карьеры. Да, думаю, более подходящее слово – возрождаются.

Я бы точно выделила Каролин Гарсию, которая сейчас на невероятном подъёме. Она моложе меня и Петры Квитовой, но довольно давно в туре и сейчас подняла себя на очень высокий уровень. Приятно наблюдать за ней.
Знаете, по моим ощущениям, мы не так уж и потеряли свой уровень. Просто есть много факторов, которые влияют на наши карьеры. К примеру, личная жизнь. Когда тебе 30 лет, она мешает немного больше, чем когда тебе 20. У тебя появляется больше моментов, которые нужно продумывать, помимо тенниса.

Просто прекрасно наблюдать за возрастным разнообразием в женском теннисе. Знаете, сейчас очень много молодых и талантливых игроков.

Та же Коко Гауфф играет потрясающе. В Индиан-Уэллсе я говорила, что мне кажется, что скоро она сделает настоящий прорыв, мне нравится наблюдать за ней. Кроме того, есть молодая китаянка, которую я считаю суперталантливой. Я боюсь исковеркать её имя. Не знаю, как её имя, но фамилия Чжэн (Циньвэнь), она правша. Выглядит потрясающе», — сказала Азаренко после выхода в 1/8 финала US Open – 2022.

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