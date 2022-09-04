US Open — 2022, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 7-го игрового дня
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Сегодня, 4 сентября, состоятся первые матчи 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису. Борьбу за титул продолжат два россиянина: первая ракетка мира Даниил Медведев и Карен Хачанов. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала основных матчей седьмого игрового дня в мужском одиночном разряде.
18:00 — Алехандро-Давидович Фокина (Испания) — Маттео Берретини (Италия, 13).
19:00 — Корентен Муте (Франция) — Каспер Рууд (Норвегия, 5).
21:30 — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) — Карен Хачанов (Россия, 27).
2:00 (5 сентября) — Даниил Медведев (Россия, 1) — Ник Кирьос (Австралия, 23).
Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».
Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США).
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