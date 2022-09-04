Карен Хачанов – о Леброне Джеймсе: он как Надаль, Федерер и Джокович в теннисе

31-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о величии американского баскетболиста Леброна Джеймса.

«Я анализирую то, кем он является, его менталитет, то, чего он достиг в спорте. Он один из лучших спортсменов. Допустим, он похож на Роналду и Месси в футболе, на Надаля, Федерера и Джоковича в теннисе. Он один из лучших баскетболистов. Порой трудно объяснить, как ему удаётся сохранять мотивацию и стремление показать себя с лучшей стороны, забивать мячи именно так, как он это делает», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.

Ранее Хачанов (27) на отказе соперника британца Джека Дрэйпера вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2022, где сразится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (12).