Карен Хачанов сравнил шахматы с теннисом. Он занимался ими в возрасте 10-11 лет

31-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сравнил игру в шахматы с теннисом. Хачанов посещал шахматную секцию в возрасте 10-11 лет.
«В шахматах нужно постоянно думать. У вас есть 100 различных вариантов и комбинаций для каждого хода. Всё всегда зависит от того, какой фигурой сходит ваш соперник. Всегда должна быть какая-то тактика, и это тоже битва характеров. Порой вам нужно находиться за доской по три-четыре часа, если мы говорим о профессиональных шахматах, нужно попотеть, чтобы обдумать один ход, на которым можно потратить и 30 минут. Ты ломаешь себе голову, это действительно интересная часть шахматной партии.
Думаю, у шахмат есть некоторое сходство с теннисом, потому что вы всегда продумываете, какой тип удара хотите нанести, тактика также является основополагающей частью тенниса. Вы обдумываете, куда наносите удар, насколько сильно, в какой части корта останетесь и всё такое прочее.
Думаю, я играю в шахматы так же, как в теннис. Стараюсь быть таким же», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.
- 4 сентября 2022
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