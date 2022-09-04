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Карлос Алькарас отреагировал на слова Ника Кирьоса, который назвал его фаворитом US Open

Карлос Алькарас отреагировал на слова Ника Кирьоса, который назвал его фаворитом US Open
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Четвёртая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на слова финалиста Уимблдона-2022 австралийца Ника Кирьоса, который назвал его главным фаворитом Открытого чемпионата США – 2022.

«То, что Кирьос говорит, что я фаворит или выиграю турнир, — для меня безумие (улыбается). Я бы тоже назвал его одним из фаворитов. У него есть для этого уровень. Он серьёзнее за пределами корта. И играет невероятно. Все это знают. Да, он тоже один из фаворитов турнира», — сказал Алькарас на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала US Open – 2022.

За выход в четвертьфинал US Open Алькарас (3) сразится с хорватом Марином Чиличем (15), а Кирьос (23) – с действующим чемпионом россиянином Даниилом Медведевым (1).

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