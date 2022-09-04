Карлос Алькарас отреагировал на слова Ника Кирьоса, который назвал его фаворитом US Open
Поделиться
Четвёртая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на слова финалиста Уимблдона-2022 австралийца Ника Кирьоса, который назвал его главным фаворитом Открытого чемпионата США – 2022.
«То, что Кирьос говорит, что я фаворит или выиграю турнир, — для меня безумие (улыбается). Я бы тоже назвал его одним из фаворитов. У него есть для этого уровень. Он серьёзнее за пределами корта. И играет невероятно. Все это знают. Да, он тоже один из фаворитов турнира», — сказал Алькарас на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала US Open – 2022.
За выход в четвертьфинал US Open Алькарас (3) сразится с хорватом Марином Чиличем (15), а Кирьос (23) – с действующим чемпионом россиянином Даниилом Медведевым (1).
Комментарии
- 4 сентября 2022
-
12:00
-
11:51
-
11:33
-
11:22
-
10:42
-
10:15
-
10:10
-
10:07
-
09:59
-
09:32
-
09:30
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
08:56
-
08:46
-
08:23
-
07:59
-
07:42
-
07:00
-
06:37
-
06:14
-
05:21
-
05:15
-
04:36
-
04:33
-
04:04
-
03:18
-
02:20
-
01:58
-
01:29
-
01:24
-
01:23
-
00:54
-
00:00
Партнерский контент