Бруксби выиграл розыгрыш у Алькараса после падения. Видео

В матче третьего круга Открытого чемпионата США встречались американский теннисист Дженсон Бруксби (43-е место в рейтинге) и испанец Карлос Алькарас Гарфия (4-е место в рейтинге). В одном из розыгрышей американец после своего удара приземлился на покрытие, но быстро поднялся и даже смог забрать пойнт.

Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Встреча на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась победой Алькараса со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

В 1/8 финала US Open Карлосу Алькарасу предстоит провести матч с хорватом Марином Чиличем (17-е место в рейтинге), который ранее обыграл американца Даниэля Эванса со счётом 7:6 (13:11), 6:7 (3:7), 6:2, 7:5.