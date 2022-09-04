Бруксби выиграл розыгрыш у Алькараса после падения. Видео

В матче третьего круга Открытого чемпионата США встречались американский теннисист Дженсон Бруксби (43-е место в рейтинге) и испанец Карлос Алькарас Гарфия (4-е место в рейтинге). В одном из розыгрышей американец после своего удара приземлился на покрытие, но быстро поднялся и даже смог забрать пойнт.
Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
Встреча на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась победой Алькараса со счётом 6:3, 6:3, 6:3.
В 1/8 финала US Open Карлосу Алькарасу предстоит провести матч с хорватом Марином Чиличем (17-е место в рейтинге), который ранее обыграл американца Даниэля Эванса со счётом 7:6 (13:11), 6:7 (3:7), 6:2, 7:5.
- 4 сентября 2022
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