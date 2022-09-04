Эванс в 3-м круге US Open призвал фаната не оскорблять Чилича. Тот стал болеть против него

23-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс попал в неприятный инцидент во время матча с хорватом Марином Чиличем в третьем круге US Open – 2022.

По ходу первого сета один из зрителей очень активно поддерживал Эванса, при этом оскорбляя Чилича. «Не груби ему, он хороший парень. Не называй его так, как ты называл», — сказал британец мужчине на трибунах. В ответ болельщик выкрикнул: «Вперёд, Чилич!»

При счёте 3:3 Чилич выиграл первое очко эйсом, и зритель закричал: «Да! Подача из 2014-го». Следующее очко Эванс проиграл ошибкой с резаного удара слева, и зритель крикну: «Придумай уже другую тактику».

«Сначала он оскорблял его, теперь – меня. Он оскорблял его, мне это не понравилось, я ему сказал. Теперь он оскорбляет меня», — обратился Эванс к судье, не выдержав. После чего арбитр попросил охрану вывести зрителя.

В итоге, Эванс проиграл Чиличу со счётом 6:7 (11:13), 7:6 (7:3), 2:6, 5:7.